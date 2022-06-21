فيديو.. ولي العهد: العلاقة السعودية المصرية صلبة ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال

بثت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعود إلى عام 2017، أكد خلاله أن العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة وقوية.