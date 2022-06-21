محليات
فيديو.. ولي العهد: العلاقة السعودية المصرية صلبة ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال
مقطع بثته سفارة المملكة بالقاهرة عبر حساباتها بمواقع التواصل يرجع لعام 2017
بثت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعود إلى عام 2017، أكد خلاله أن العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة وقوية.
وقال سمو ولي العهد إن العلاقات بين البلدين في أعمق جذور العلاقات بين الدول، وإنها لا تتأثر بأي شكل من الأشكال.