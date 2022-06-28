"فيصل الطبي" بالطائف ينجح في إجراء عملية معقدة لطفل عمره 50 يومًا

وفي التفاصيل، فقد حضر الطفل لقسم الطوارئ وهو يشكو من ارتفاع في درجة حرارته، وقلة رضاعته، وضيق بالتنفس. وبعد تنويمه وعمل الفحوصات الأولية والإشاعات تبيَّن وجود فتق خِلقي بالناحية اليمنى بالحجاب الحاجز، مع وجود الفص الأيمن من الكبد كاملاً بتجويف الصدر، إضافة إلى الأمعاء، مع ضغط على الرئة اليمنى والقلب. وبعد التشخيص وإجراء الفحوصات قرر الفريق التدخل جراحيًّا على وجه السرعة؛ فتم تجهيز الطفل للعمليات، وأثناء العملية تبيَّن كذلك وجود التصاق خِلقي بين جزء من الكبد مع الرئة اليمنى، وهو من الحالات النادرة.