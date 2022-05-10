"فيصل بن بندر" يستقبل الأهالي وينوه بإسهامهم في المبادرات الاجتماعية والخيرية

حضر الاستقبال الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.