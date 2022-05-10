"فيصل بن بندر" يستقبل الأهالي وينوه بإسهامهم في المبادرات الاجتماعية والخيرية

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصره مساء اليوم، في جلسته الأسبوعية عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.
ونوه أمير منطقة الرياض بإسهام رجالات وأبناء منطقة الرياض, وكذلك الجهات العامة والخاصة في العديد من المبادرات الاجتماعية والخيرية، والدور الذي يقومون به في خدمة المنطقة.
وأشار إلى الأثر والخير في هذه النشاطات، والتعاون بين أفراد المجتمع وتقديم الصورة الحسنة. كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة.
واستمع أمير منطقة الرياض إلى عددٍ من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب.
حضر الاستقبال الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.