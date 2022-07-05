"فيصل بن خالد": المواقف الإنسانية والنبيلة من القيادة تجاه المواطن لا حصر لها

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود بأن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي جاء بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد -حفظه الله- بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال؛ لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية، وارتفاع الأسعار عالمياً، يأتي ضمن المبادرات والمواقف النبيلة التي اعتادتها قيادتنا الرشيدة خلال العقود الماضية، بمبادرات ودعم وبرامج، تهدف إلى مساندة المواطنين والوقوف معهم في كل الظروف والأحوال.
وأضاف: "أستطيع التأكيد على أن التوجيه الكريم يحمل في ثناياه رسالة اطمئنان مهمة، مفادها أن القيادة الرشيدة قريبة جداً من المواطنين، وتتابع أحوالهم عن كثب، ولا تتردد في اتخاذ أي قرارات للتخفيف عن كاهلهم ودعمهم، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمعيشة المواطن اليومية، وتأمين طعامه وشرابه والسلع الأساسية له.
وأكمل الأمير فيصل: "ما يلفت الانتباه حقاً إلى التوجيه الكريم أنه راعى الفئات الأشد حاجة، وتحديداً الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، فجاء الدعم موجهًا لها؛ للتأكيد على أنهم سيظلون دائماً وأبداً في بؤرة اهتمام ولاة الأمر".
وأضاف: "سعدتُ كثيراً بأن الحكومة أعادت فتح التقديم على برنامج حساب المواطن؛ للاستفادة من مبالغ الدعم المباشرة، وهو ما أراه خطوة جادة وإضافية، تُسهم في تخفيف حدة التأثر بتداعيات أزمة ارتفاع الأسعار العالمية".
واختتم الأمير فيصل تصريحه بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مواقفهما الإنسانية العديدة تجاه المواطنين، وقال: "إن مثل هذه المواقف كثيرة جداً، وهي ليست غريبة على هذه القيادة الحكيمة، التي أثبتت وقوفها الدائم بجانب المواطنين".