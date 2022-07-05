"فيصل بن خالد": المواقف الإنسانية والنبيلة من القيادة تجاه المواطن لا حصر لها

وأضاف: "أستطيع التأكيد على أن التوجيه الكريم يحمل في ثناياه رسالة اطمئنان مهمة، مفادها أن القيادة الرشيدة قريبة جداً من المواطنين، وتتابع أحوالهم عن كثب، ولا تتردد في اتخاذ أي قرارات للتخفيف عن كاهلهم ودعمهم، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمعيشة المواطن اليومية، وتأمين طعامه وشرابه والسلع الأساسية له.