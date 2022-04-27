فيصل بن خالد: بيعة ولي العهد مناسبة عزيزة.. رؤيته بفضل الله صنعت المستحيل وعززت التطور والتقدم

وأضاف الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز: "من الصعب، بل من المستحيل أن أوجز إنجازات ولي العهد في سنوات الرؤية، أو أن أختزل النجاحات التي حققها سموه على أرض الواقع، ليس لسبب سوى أنها كثيرة ومتشعبة وشاملة كل مناحي الحياة، ولكن أستطيع أن أؤكد أن المملكة تسير على الطريق الصحيح، وتحقق كل يوم إنجازًا جديدًا يؤكد أن المملكة قادمة ـ لا محالة ـ إلى صدارة المشهد العالمي في التقدم النوعي ومواكبة كل جديد وحديث، تحت قيادة واعية وطموحة لا تتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن للمملكة وشعبها كل تطور ونجاح".