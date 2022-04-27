فيصل بن خالد: بيعة ولي العهد مناسبة عزيزة.. رؤيته بفضل الله صنعت المستحيل وعززت التطور والتقدم

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد.
وقال الأمير: "ذكرى البيعة مناسبة وطنية عزيزة على كل مواطن ومواطنة، وعلينا جميعًا أن نفتخر بولي العهد، وبالجهود التي قدمها لوطنه وشعبه طيلة السنوات الماضية؛ كي يعيد صياغة المملكة الثالثة على ثوابت قوية، ومرتكزات صلبة ومبادئ قويمة، تضمن للمملكة مركزها المتقدم عالميًّا في جميع المجالات"، موضحًا أن ولي العهد حقق هذه المنجزات بفضل الله تعالى، ثم تسلحه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وعزمه ورؤيته الناجحة وثقة الشعب".
وتابع الأمير: "في مثل هذا اليوم، علينا أن نقارن بين المشهد الذي كانت عليه المملكة في السابق، والمشهد الذي عليه اليوم؛ لندرك حجم التغيير والتطوير الذي أحدثه سمو ولي العهد من خلال رؤية 2030 التي أستطيع التأكيد على أنها صنعت المستحيل، وعززت التقدم والتطور والازدهار في ربوع الوطن".
وأضاف الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز: "من الصعب، بل من المستحيل أن أوجز إنجازات ولي العهد في سنوات الرؤية، أو أن أختزل النجاحات التي حققها سموه على أرض الواقع، ليس لسبب سوى أنها كثيرة ومتشعبة وشاملة كل مناحي الحياة، ولكن أستطيع أن أؤكد أن المملكة تسير على الطريق الصحيح، وتحقق كل يوم إنجازًا جديدًا يؤكد أن المملكة قادمة ـ لا محالة ـ إلى صدارة المشهد العالمي في التقدم النوعي ومواكبة كل جديد وحديث، تحت قيادة واعية وطموحة لا تتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن للمملكة وشعبها كل تطور ونجاح".