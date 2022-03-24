فيصل بن خالد: تأهل المنتخب لمونديال قطر ثمرة رؤية 2030

ودعا إلى مساندة المنتخب في الفترة المقبلة، وجهازيه الفني والإداري، من أجل تحقيق كامل تطلعات الرؤية في أن يكون للمنتخب قطاع رياضي نموذجي، سواء ممثلًا في الأندية أو المنتخبات، يحقق البطولات.