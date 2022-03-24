فيصل بن خالد: تأهل المنتخب لمونديال قطر ثمرة رؤية 2030

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان والى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والشعب السعودي، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر.
وقال الأمير فيصل بن خالد: إن ما حققه المنتخب السعودي اليوم، يعتبر إنجازًا جديدًا، يضاف إلى حزمة الإنجازات التي خططت لها رؤية 2030 في جميع الملفات عامة، وفي الملف الرياضي خاصة".
وأكد الأمير خالد أن هذا الإنجاز هو انعكاس حقيقي وواقعي للدعم الكبير والاستثنائي الذي خصصه ولاة الأمر للقطاع الرياضي والرياضيين في المملكة.
وأوضح أن هذا الدعم جاء تحت مظلة رؤية 2030 التي ترى أن القطاع الرياضي يمكن أن يكون جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومساهمًا في الناتج المحلي.
ودعا إلى مساندة المنتخب في الفترة المقبلة، وجهازيه الفني والإداري، من أجل تحقيق كامل تطلعات الرؤية في أن يكون للمنتخب قطاع رياضي نموذجي، سواء ممثلًا في الأندية أو المنتخبات، يحقق البطولات.
وقال: "كلي ثقة في أن لاعبي المنتخب قادرون على تحقيق نتائج مشرفة تعلي من شأن المملكة، وترفع راياتها عالية في المحافل الدولية".