"فيصل بن خالد": حوار ولي العهد يعكس قوة المملكة ومكانتها وسط دول العالم

وقال الأمير فيصل بن خالد: "كشأن كل المواطنين، لفت نظري في الحوار نقاط مهمة للغاية، لعل أبرزها تأكيد سموه أن المشروعات الكبرى التي جاءت بها رؤية 2030 نبعت من رغبة سعودية في الإصلاح والتطوير، إلى جانب رغبة مماثلة في تعزيز الإبداع والابتكار الوطني في اختيار هذه المشروعات دون سواها، بعيدًا عن أي استنساخ أو محاكاة لمشروعات أخرى في دول العالم، وهو ما يعكس إيمان سموه وحرصه الكبير على النهوض بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، وفقًا لمقومات المملكة الاقتصادية ومعتقداتها الدينية وإرثها التاريخي وثقافة شعبها، الأمر الذي يعكس الثقة في الهوية السعودية، وفي قدرات المواطن على ابتكار وتنفيذ مشروعات تحاكي احتياجات الوطن، بعيدًا عن أي تقليد".