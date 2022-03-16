فيصل بن خالد: نهنئ أنفسنا بسلامة خادم الحرمين الشريفين

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه - مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى اليوم، الفحوص الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
وقال الأمير فيصل إنه يشعر بالسعادة الغامرة والفرح الاستثنائي بعد أن تكللت الفحوص التي أجراها ـ يحفظه الله ـ بالنجاح، مشيرًا إلى أن سعادته لا تختلف عن سعادة أي مواطن ومواطنة، وهم يرون خادم الحرمين يغادر المستشفى سالمًا معافى.
وأكد الأمير فيصل أن خادم الحرمين الشريفين يحظى بقدر هائل من الحب والتقدير والود من أبنائه الذين يبادلهم ـ يحفظه الله ـ الحب بالحب، من منطلق الوفاق والتلاحم والتعاضد الدائم الذي يميز العائلة السعودية الكبيرة، والتفاف الشعب حول قيادته.
وأضاف الأمير فيصل بن خالد قائلاً: "إنه ليوم مبارك، نهنئ فيه أنفسنا نحن السعوديين، ونحن نرى قائدنا يرفل في ثوب الصحة والعافية، وأدعو الله أن يطيل في عمره، ويجعله ذخرًا لشعبه، وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ للمملكة أمنها وقادتها من كل مكروه، إنه سميع مجيب".