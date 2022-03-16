فيصل بن خالد: نهنئ أنفسنا بسلامة خادم الحرمين الشريفين

وأضاف الأمير فيصل بن خالد قائلاً: "إنه ليوم مبارك، نهنئ فيه أنفسنا نحن السعوديين، ونحن نرى قائدنا يرفل في ثوب الصحة والعافية، وأدعو الله أن يطيل في عمره، ويجعله ذخرًا لشعبه، وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ للمملكة أمنها وقادتها من كل مكروه، إنه سميع مجيب".