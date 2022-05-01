"فيصل بن خالد "يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة، أن أرفع لكم – أيدكم الله – التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وأسأل الله العلي القدير أن يديم عزكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية.

كما رفع الأمير فيصل بن خالد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ الأمير فيصل بن خالد الشعب السعودي الكريم بمناسبة العيد، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة.