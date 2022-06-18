"فيصل بن خالد" يستقبل أولى دفعات حجاج العراق في منفذ جديدة عرعر

بعد ذلك تَوَجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز إلى قسم الجوازات، واطلع على سير العمل، واستمع إلى شرح عن مهام وواجبات هذا القسم، كما شاهد طريقة إدخال واستخراج المعلومات الخاصة بالجوازات من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بالمنفذ، ثم تَوجه لمركز وزارة الحج ووقف على الخدمات العامة المقدمة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية وأمانة المنطقة، ومدينة الحجاج وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقطاعات الأمنية والعسكرية.