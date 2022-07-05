"فيصل بن خالد" يشكرُ القيادةَ لتخصيص 20 مليار ريالٍ لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

وأكد سموه أن التوجيه الكريم يعكس حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على أبناء الوطن وتوفير العيش الكريم لهم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، مبيناً أن المواقف الإنسانية العديدة تجاه المواطنين، ليست بغريبة على هذه القيادة الحكيمة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان .