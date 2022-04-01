فيصل بن خالد يهنئ القيادة والشعب بحلول شهر رمضان المبارك

وسأل الأمير فيصل بن خالد اللهَ تعالى أن يُمتِّع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقهما لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يتقبَّل من المسلمين كافة الصيام والقيام وصالح الأعمال.