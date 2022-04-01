فيصل بن خالد يهنئ القيادة والشعب بحلول شهر رمضان المبارك

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وسأل الأمير فيصل بن خالد اللهَ تعالى أن يُمتِّع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقهما لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ومزيدًا من الازدهار.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يتقبَّل من المسلمين كافة الصيام والقيام وصالح الأعمال.