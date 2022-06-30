فيصل بن سلمان يُدشّن 3 مراكز إسعافية جديدة في المدينة المنورة

على صعيد متصل، دشّن أمير منطقة المدينة المنورة حملة هيئة الهلال الأحمر "ومن أحياها" التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة، وذلك من خلال تأمين 20 جهازًا من أجهزة الإنعاش القلبي لمواجهة حالات توقف القلب، حيث اعتُمِد تركيب 17 من أجهزة الإنعاش داخل المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى جهاز واحد في كل من مسجد قباء ومسجد الميقات ومسجد القبلتين. وتأتي الحملة التوعوية ضمن جهود الهيئة لنشر ثقافة تعلم الإسعافات الأولية، وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهميتها.