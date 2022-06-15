"فيصل بن سلمان" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ58 من طلاب الجامعة الإسلامية

إثر ذلك، ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة كلمة بهذه المناسبة، نوّه فيها بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله - للتعليم في المملكة، مشيرًا إلى سعي الجامعة إلى تسخير جميع الإمكانات لتكون بيئةً تعليمية متكاملة وجاذبة، تتميز بجودة العمليات والمخرجات، ومحفزة للريادة والابتكار، وداعمةً للبحث العلمي، ومشاركةً في خدمة مجتمعها، في ظل الخبرات والتنوع في التّخصصات، وعمليات التّجويد والبرامج الأكاديمية والوحدات الخدمية، وبما هُيئ لها من امتداد عالميّ يمكنها من تحقيق التطلعات، مشيرًا إلى البرامج التطويرية التي شهدتها الجامعة من ضمنها تدشين الخطّة الإستراتيجية الثّالثة، بالإضافة إلى مشروع مطور الذي يستهدف تطوير البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.