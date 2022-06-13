"فيصل بن سلمان" يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن

من جهة أخرى، أكد رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز المُكلّف الدكتور بركات حمود مكرمي، أن الجامعة تحتفي هذا العام بتخريج الدفعة الأولى من طالبات الهندسة الكهربائية في خطوة تعكس حجم النهضة التعليمية بمنطقة المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستضم خلال العامين المقبلين ضمن قوائم خريجيها طلابًا في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الضيافة الدولية للبرنامج المشترك مع كلية لوزان للضيافة، وهندسة البرمجيات، وذلك ضمن خطة الجامعة في مواكبة برامج التحول الوطني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م.