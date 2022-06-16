فيصل بن فرحان: لدينا فرص اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها مع المغرب

شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لوزيري الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وقال وزير الخارجية: نؤكد على عمق العلاقة بين الرياض والرباط، ولدينا فرص اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها مع المغرب، وسنسعى إلى تفعيل وتعزيز هذا التعاون القائم مع المغرب.
وأضاف: لدينا توافق تام مع المغرب والتنسيق دائم ومستمر، ونسعى إلى تطوير مبادرات مشتركة لتقديم نموذج دولي متقدم، والعلاقات مع السعودية لا مثيل لها وقائمة على التضامن.
من ناحيته، قال وزير خارجية المغرب: سنبحث سبل تطوير التعاون الثنائي مع السعودية، وسنحضر اتفاقيات تفاهم كالاقتصاد الأخضر والرقمنة.
وأضاف: اللقاء فرصة لمواصلة التشاور السياسي مع السعودية، ولدينا مع السعودية تطابق في وجهات النظر السياسية.
وأردف: الرباط تتضامن بشكل مطلق مع أمن السعودية، ونقف مع السعودية في كل إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها.
وتابع: لدينا تنسيق وتشاور دائمان مع السعودية في القضايا الإقليمية والدولية، كما نتمتع مع السعودية بحضور ومصداقية كبيرين في القضايا الدولية، وندعم ملف السعودية في استضافة إكسبو 2030.