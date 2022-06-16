فيصل بن فرحان: لدينا فرص اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها مع المغرب

وقال وزير الخارجية: نؤكد على عمق العلاقة بين الرياض والرباط، ولدينا فرص اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها مع المغرب، وسنسعى إلى تفعيل وتعزيز هذا التعاون القائم مع المغرب.