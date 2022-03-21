"فيصل بن فرحان" ونظيره القرغيزستاني يبحثان الاعتداءات الحوثية

وقال وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية قرغيزستان روسالان كازاكباييف، في العاصمة بشكيك: المملكة تعمل مع قرغيزستان على تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، والفرص التي توفرها مبادرتا ''السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر''؛ لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.