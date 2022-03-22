"فيصل بن فرحان" يستعرض تطوير وتعزيز العلاقات مع نظيره الباكستاني

ونوّه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا للجمهورية الباكستانية المزيد من التقدم والازدهار، كما شكر ه، على دعم باكستان لطلب استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.