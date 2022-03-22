"فيصل بن فرحان" يستعرض تطوير وتعزيز العلاقات مع نظيره الباكستاني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، على هامش أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وفي بداية اللقاء، هنأ وزيرُ الخارجية، وزيرَ خارجية باكستان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية.
ونوّه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا للجمهورية الباكستانية المزيد من التقدم والازدهار، كما شكر ه، على دعم باكستان لطلب استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وشهد اللقاء استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.