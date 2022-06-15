"فيصل بن فرحان" يعلن إطلاق برنامج وزارة الخارجية لتطوير القيادات

ويأتي ذلك ضمن ما تقوم به قطاعات الدولة من مساعٍ حثيثة للتطوير في مختلف المجالات في الدولة، وتنمية القدرات والمواهب، من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وحياة أكثر ازدهارًا، والتزامًا بدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.