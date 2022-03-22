فيصل بن فرحان يلتقي بوزير خارجية تايلاند

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية مملكة تايلاند السيد دون برامودويناي، على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد.
وشهد اللقاء استعراض سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.