فيصل بن فرحان يلتقي بوزير خارجية تايلاند

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية مملكة تايلاند السيد دون برامودويناي، على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد.