فيصل بن فرحان يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة، وسبل تعزيزها في عددٍ من مجالات التعاون المشترك، ونقلها إلى آفاق أرحب.
وناقش الجانبان العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما تبادلا وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.