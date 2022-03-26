فيصل بن فرحان يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني

وناقش الجانبان العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما تبادلا وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.