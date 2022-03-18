فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية جمهورية لاوس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، صباح اليوم، وزير خارجية جمهورية لاوس سالومشاي كوماثيت؛ في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة فيينتيان، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.
وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ولاوس، وتوطيد التنسيق الثنائي في المجالات كافة، كما تبادلا وجهات النظر حيال مجمل القضايا التي تهم الطرفين إقليمياً ودولياً.
حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة في تايلند عصام الجطيلي؛ ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.