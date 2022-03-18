فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية جمهورية لاوس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، صباح اليوم، وزير خارجية جمهورية لاوس سالومشاي كوماثيت؛ في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة فيينتيان، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.