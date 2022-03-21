فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية قرغيزستان

واستعرض الوزيران -خلال اللقاء- العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق في العديد من الملفات السياسية والأمنية متعددة الأطراف على مختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.