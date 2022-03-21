فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية قرغيزستان

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية قرغيزستان السيد روسالان كازاكباييف؛ وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى إلى العاصمة بشكيك.
واستعرض الوزيران -خلال اللقاء- العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق في العديد من الملفات السياسية والأمنية متعددة الأطراف على مختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.