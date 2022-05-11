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"فيصل بن فرحان" يناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية

استعرضا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة
"فيصل بن فرحان" يناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
واس
واس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان
تنظيم داعش الإرهابي
مراكش
يائيل لامبرت
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة

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