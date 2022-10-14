كم طفلاً؟.. كاتبة تكشف كيف تغيَّر نمط الإنجاب بالسعودية خلال 5 أعوام

كم طفلاً؟.. كاتبة تكشف كيف تغيَّر نمط الإنجاب بالسعودية خلال 5 أعوام
فيما تصاعد عدد السكان في السعودية من 29 مليونًا عام 2010 إلى 35 مليونًا عام 2021، كشفت الكاتبة الصحفية الدكتورة لمياء البراهيم عن تغيُّر النمط الاجتماعي في الإنجاب خلال السنوات الخمس الماضية من إنجاب 4 أو 5 مواليد إلى الاكتفاء بـ2 أو 3 أطفال، مؤكدة أن ارتفاع أعداد المواليد في أي دولة لا بد أن يقابله زيادة في الموارد.
وأوضحت "البراهيم" أنه في هذا الإطار تستوعب الدولة وتدرك في خططها تأمين الاحتياجات المعيشية في مقابل النمو السكاني طبقًا لرؤية السعودية 2030.
وعن مطالبات مختصين بتوعية حكومية للأسر ذات الدخل المتدني بضرورة الاكتفاء بعدد معين من المواليد، ردت "البراهيم" في حديث لنشرة الرابعة بقولها: "كلام جميل جدًّا، لدينا في النظام الصحي عيادات المشورة قبل الزواج لتقييم الأمراض الوراثية، لكن بعد الزواج توجد عيادات الأسرة".
وأضافت: "نلاحظ في السنوات الخمس الأخيرة تغيُّر النمط الاجتماعي في الإنجاب؛ إذ كان من 4 إلى 5 مواليد، وتحول إلى 2 أو 3 أطفال"
وشهدت السعودية خلال العقد الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المواليد السنوي، ولامس العدد الضعف في عام 2020 مقارنة بعام 2010؛ إذ بلغ عدد المواليد في ذلك العام 356 ألف مولود، وفي عام 2016 سجلت السعودية 600 ألف مولود، وفي عام 2020 انخفضت أعداد المواليد إلى 585 ألف مولود.