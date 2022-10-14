كم طفلاً؟.. كاتبة تكشف كيف تغيَّر نمط الإنجاب بالسعودية خلال 5 أعوام

فيما تصاعد عدد السكان في السعودية من 29 مليونًا عام 2010 إلى 35 مليونًا عام 2021، كشفت الكاتبة الصحفية الدكتورة لمياء البراهيم عن تغيُّر النمط الاجتماعي في الإنجاب خلال السنوات الخمس الماضية من إنجاب 4 أو 5 مواليد إلى الاكتفاء بـ2 أو 3 أطفال، مؤكدة أن ارتفاع أعداد المواليد في أي دولة لا بد أن يقابله زيادة في الموارد.‪