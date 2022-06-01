فيه أطول نهار وأقصر ليلة.. الحصيني: يونيو تشتد فيه الحرارة

قال خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، من خصائص شهر يونيو اشتداد حرارة الجو، خاصة وقت النهار.
وأضاف عبر حسابه في تويتر شهر يونيو هو الشهر السادس من السنة الميلادية من أشهر فصل الصيف ويوافق هذا العام شهر ذي القعدة، وتشتد فيه حرارة الجو، خاصة نهاراً، الحرارة العظمى في الشمالية وتبوك وحائل والجوف تتراوح بين 34 و44، والصغرى بين 21 و31 درجة مئوية".
وتابع: "باقي المناطق تتراوح العظمى بين 41 و،45 والصغرى بين 25 و35، المرتفعات الجبلية العظمى تتراوح بين 25 و36 والصغرى بين 13 و23، تقل الأمطار ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية، ويبدأ تلون طلع بواكير النخل، وفيه أطول نهار وأقصر ليلة في النصف الشمالي من الأرض ومنها بلادنا".