فيه أطول نهار وأقصر ليلة.. الحصيني: يونيو تشتد فيه الحرارة

وأضاف عبر حسابه في تويتر شهر يونيو هو الشهر السادس من السنة الميلادية من أشهر فصل الصيف ويوافق هذا العام شهر ذي القعدة، وتشتد فيه حرارة الجو، خاصة نهاراً، الحرارة العظمى في الشمالية وتبوك وحائل والجوف تتراوح بين 34 و44، والصغرى بين 21 و31 درجة مئوية".