في آخر الجلسات.. مستقبل التعليم على مائدة المؤتمر والمعرض الدولي 2022

وقدم رئيس جامعة الملك فيصل د.محمد بن عبد العزيز العوهلي خلال الجلسة، ورقة عمل بعنوان "تجارب الجامعات في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية وتحقيق الرؤية"، استعرض فيها أهم البرامج التي تقدمها جامعة الملك فيصل، والتي تخدم الخريجين ويستفيد منها أكثر من 153 ألف طالب وطالبة ضمن برنامج طموح في التعليم عن بُعد، أتيحت له كافة أدوات البنية التحتية، متطرقًا إلى التجارب الناجحة للجامعة في مجال التركيز الاستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار.