في أجواء هادئة.. 67 ألف طالب يؤدون الاختبارات النهائية بينبع

من جانبها، قامت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي، بمتابعة سير الاختبارات في عددٍ من المدارس بدأتها بمتوسطة الخنساء، مؤكدةً أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب، في ظل خطة إشرافية تتضمن زيارات إشرافية وتفقدية للمشرفين والمشرفات للوقوف على أعمال الاختبارات في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، وتقديم الدعم والمساندة، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تواجه الطلبة ولجان الاختبارات.