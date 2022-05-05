في أزمة تكدس المعتمرين "فتش عن الإدارة".. واقع مؤسف وحلول جذرية مطلوبة على وجه السرعة

وهنا يبرز لنا واقع مرير، ومؤلم، ومؤسف لسوء إدارة أزمة "التكدس" الحالية؛ وسوء إدارة المطار بشكل عام، فبلد عظيم كالمملكة يفتخر بما يملك من أفكار مبدعة، وموارد متنوعة، وطاقات، وكفاءات بشرية مؤهلة، لا مكان فيه لهكذا أخطاء، ولا مجال للاجتهاد، وعشوائية التعامل، وليس من المنطق أن نبرر أزمة سفر المعتمرين بأعذار واهية كتأخر 10 رحلات دولية، وتخبط شركات العمرة، وضياع الأمتعة، ونقص العاملين بسبب تمتع بعضهم بإجازة العيد، وضعف شركات الطيران الأجنبية، لأن كل هذه الظروف التي يقال إنها أدت إلى الأزمة، قديمة، تدل على أنه لم يحصل فيها أي تطوير منذ سنوات ماضية، وهي التي يمكن حلها بالاستعداد المسبق، والتعامل الإداري الواعي لمثل هكذا ظروف ومستجدات.