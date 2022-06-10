في أسبوع.. مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في "حجة" يخدم 3.498 مستفيدًا

على صعيد آخر، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أوزبكستان المتضمنة 25 طنًا من التمور، سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح العتيبي، بحضور النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء أوزبكستان دارون مقصودوف، والنائب الأول لرئيس إدارة مسلمي أوزبكستان حميدجون إيشماتبيكوف، ونائب مدير مركز الحضارة الإسلامية فرادفس حليموف، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك في العاصمة طشقند.