في أسبوع.. مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في "حجة" يخدم 3.498 مستفيدًا

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.498 مستفيدًا خلال الفترة من 25 حتى 31 مايو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 194 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 217 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 659 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 13 شخصًا، فيما راجع قسم المختبر 270 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.070 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1.070 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 5 أفراد .
وفي الخدمات المساندة استفاد 521 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات .
من ناحية أخرى، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع تسليم الأسرّة الطبية لوزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده المستشفيات من توسع في عدد من الأقسام كمستشفى كرى العام ومستشفى الشهيد محمد هايل للأمومة والطفولة ومستشفى الطوارئ، للمساهمة في دعم ومساندة القطاع الصحي للأشقاء اليمنيين.
وقد أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأهيل 15 مدرسة للنازحين بمحافظة مأرب، وذلك لتحسين جودة التعليم لدى آلاف الأطفال كونه ضمن القطاعات الحيوية المهمة التي تسهم بنهضة الشعوب وتنمية البلدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع التعليمي ودعم الطلاب والطالبات في مختلف المديريات والمحافظات اليمنية.
على صعيد آخر، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أوزبكستان المتضمنة 25 طنًا من التمور، سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح العتيبي، بحضور النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدينية لدى مجلس وزراء أوزبكستان دارون مقصودوف، والنائب الأول لرئيس إدارة مسلمي أوزبكستان حميدجون إيشماتبيكوف، ونائب مدير مركز الحضارة الإسلامية فرادفس حليموف، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك في العاصمة طشقند.
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1.250 سلة غذائية للمحتاجين والأيتام في مدينة مزار شريف بولاية بلخ في أفغانستان، استفاد منها 1.250 أسرة.
جاء ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.