في أضخم جولة استثمارية C.. "فودكس" تجمع 170 مليون دولار أمريكي

نجحت "فودكس" المنصة الرائدة في تكنولوجيا نقاط البيع السحابية وإدارة المطاعم والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ في جمع 170 مليون دولار أمريكي في الجولة الاستثمارية C بقيادة شركة بروسوس التي تعد أحد أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمي، وشركة سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تركز على استثمارات النمو الخاصة في مختلف المراحل، كما شارك سيكويا كابيتال الهند في الجولة ومستثمرون حاليون مثل صندوق إس تي في للاستثمار وإنديفور كاتاليست.
وتقدم "فودكس" منظومة متخصصة في إدارة المطاعم والتكنولوجيا المالية تركز على تمكين أصحاب المطاعم من تسيير عملياتهم بسلاسة وكفاءة أكبر، بما يساعدهم في تسريع وتيرة نمو أعمالهم.
وحصلت "فودكس" على ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي (ساما) كشركة تكنولوجيا مالية، وهي تقدم خدماتها لجميع فئات قطاع المطاعم والمقاهي، من المطاعم التقليدية والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة والمخابز وعربات الطعام إلى المطابخ السحابية.
وتدعم هذه الجولة جهود "فودكس" الهادفة إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك استراتيجية الاندماج والاستحواذ لديها؛ لتعزيز وجودها في أسواق جديدة.
وتعتزم الشركة استخدام هذا الاستثمار لإطلاق مبادرات جديدة وتوسيع نطاقها في مجالات التكنولوجيا المالية، ودخول مجال إقراض المؤسسات الصغيرة وربط المطاعم بسلاسل التوريد من خلال منصتها، إلى جانب تعزيز إمكاناتها الابتكارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى أصحاب المطاعم.
وتتضمن استراتيجية النمو في "فودكس" استهداف قطاع منافذ التجزئة الصغيرة للمرة الأولى.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "فودكس" أحمد الزيني: قطعت فودكس شوطاً طويلاً منذ تأسيسها، ونفخر بنجاحنا في جمع التمويل من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا لدعم مسيرتنا، وسوف يساعدنا هذا الاستثمار في تسريع وتيرة تطوير منظومتنا التقنية الشاملة، بما يسهم في ترسيخ دعمنا لرواد الأعمال ومالكي المطاعم والذين يشكلون غالبية عملائنا.
وأضاف: نشكر مساهمينا الحاليين سنابل للاستثمار وصندوق إس تي في للاستثمار على منحنا ثقتهم، ونرحب بانضمام المستثمرين الجدد بروسوس وسيكويا كابيتال الهند إلى عائلة فودكس، ونتطلع إلى التعاون معهم خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى بروسوس فود فهد بيج: نرى أن تكنولوجيا المطاعم تمثل فرصة متميزة تتيح آفاق نمو هائلة للقطاع، وقد عززت فودكس حضورها الإقليمي بالاستفادة من منتجاتها وتميزها التقني وعلامتها التجارية القوية، ونتطلع إلى التعاون مع فريق فودكس الرائع في رحلتهم لتوسيع نطاق أعمالهم جغرافياً وفي قطاعات أخرى.
وعلق المتحدث باسم سنابل الاستثمارية بالقول: "نشعر بسعادة عندما ندعم فودكس كشركة صاعدة في مساعيها لتوسيع أعمالها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد نجحت فودكس في ترسيخ مكانة علامتها التجارية لتتصدر قطاع المطاعم والمقاهي إقليمياً.
وأضاف: يسعدنا المساهمة في دعم مرحلة النمو المقبلة وتمكين شركات التجزئة الصغيرة في مجالي التحول الرقمي وحلول التكنولوجيا المالية، ونتطلع إلى دعم الشركة في تحقيق أقصى إمكاناتها ودخول أسواق جديدة.
ونجحت "فودكس"، منذ انطلاقها في عام 2014، في معالجة أكثر من 5 مليارات طلب عبر منصتها، وأعلنت في يناير الماضي عن إتمام أولى صفقات الاستحواذ الخاصة بها، لتحصل بذلك على كامل ملكية شركة POSRocket، ثاني أكبر مزود للتقنيات السحابية الخاصة بالمطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود خطط لإتمام عمليات اندماج واستحواذ وتوسع عالمي في المستقبل القريب في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.