في أضخم جولة استثمارية C.. "فودكس" تجمع 170 مليون دولار أمريكي

ونجحت "فودكس"، منذ انطلاقها في عام 2014، في معالجة أكثر من 5 مليارات طلب عبر منصتها، وأعلنت في يناير الماضي عن إتمام أولى صفقات الاستحواذ الخاصة بها، لتحصل بذلك على كامل ملكية شركة POSRocket، ثاني أكبر مزود للتقنيات السحابية الخاصة بالمطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود خطط لإتمام عمليات اندماج واستحواذ وتوسع عالمي في المستقبل القريب في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.