"في أفياء سلمان".. "العشاري" يهدي قصيدة بمناسبة نجاح المشاورات اليمنية

"في أفياء سلمان" تحت هذا العنوان أهدى ناصر العشاري، عضو المشاورات اليمنية اليمنية رئيس الحملة الشعبية اليمنية "شكرًا سلمان"؛ قصيدة بمناسبة نجاح المشاورات اليمنية اليمنية التي اختتمت اليوم الخميس بالرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.
وثمن "العشاري" الدور الجوهري الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون في دعم المشاورات اليمنية – اليمنية وإنجاحها.
نص قصيدة: *في أفياء سلمان*
تشاورنا وتم الأمرُ شورى..
محالٌ أن أسطرَه شعورا
كأن الأرضَ هذا اليومَ دارت..
وقد عادَ الزمانُ لكي يدورا
وجَدنا أننا الأنقَى قلوبًا..
وجدنا بيننَا الأحقادَ زورا
وجدنا أننا نبني حياةً..
ولسنا نحن من يبني قبورا
بَنَينا بينَنا بأشدِّ ودٍّ..
جسورًا نستطيع بها العبورا
ومن نفقِ الفناءِ بلا بصيصٍ..
وجدنا هاهنا أملًا ونورا
وفي أفياء سلمانِ المفَدَّى..
وظلِّ محمدٍّ فتحوا الصدورا
وآوانا الخليجُ إليهِ آوى..
شقيقًا في الشقاء قضَى دهورا
لتحتفلَ السعيدةُ بعدَ حزنٍ..
يعانقُ مجدُها شعبًا صَبورا
وللشيطانِ في الأصفادِ نَوحٌ..
يلَطِّمُ خَدَّهُ يدعو ثبورا.
يذكر أن حملة عاصفة الشكر تحت شعار "شكرًا سلمان" التي انطلقت منذ الأسبوع الأول لعاصفة الحزم؛ كانت أبلغ دليل على ما يكنّه الشعب اليمني للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وذلك من خلال الفعاليات والمسيرات والأنشطة الإعلامية المستمرة التي غطتها جميع وسائل الإعلام حتى أصبحت عبارة "شكرًا سلمان" ثقافة راسخة في المجتمع اليمني وشعارًا للحياة والأمل.