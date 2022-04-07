"في أفياء سلمان".. "العشاري" يهدي قصيدة بمناسبة نجاح المشاورات اليمنية

يذكر أن حملة عاصفة الشكر تحت شعار "شكرًا سلمان" التي انطلقت منذ الأسبوع الأول لعاصفة الحزم؛ كانت أبلغ دليل على ما يكنّه الشعب اليمني للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وذلك من خلال الفعاليات والمسيرات والأنشطة الإعلامية المستمرة التي غطتها جميع وسائل الإعلام حتى أصبحت عبارة "شكرًا سلمان" ثقافة راسخة في المجتمع اليمني وشعارًا للحياة والأمل.