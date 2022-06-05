في أولى الجلسات الحوارية.. "إثراء" يبحث تطوير المشاريع السينمائية مع "هيئة الأفلام" و"نيوم" و"صندوق التنمية الثقافي"

من جانبه، أبان المدير العام لقطاعات الإعلام والترفيه والثقافة من شركة "نيوم واين بورغ" خلال الجلسة أن "نيوم تعمل حاليًا على رفع برامج التدريب والتطوير لتهيئة الكفاءات والموهوبين من الشباب لتلبية احتياج السوق المحلي، بما يقود صناعة السينما إلى المنافسة العالمية، بهدف إرساء السينما قطاعًا استثماريًا واعدًا داخل المملكة، لا سيما أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا في ظل توفر أوجه الدعم والتعاون بين الجهات التي باتت تنفذ أعمالها بمنظومة تكاملية"، مؤكدًا أن دعم الجوانب الإبداعية للمهتمين يحقق أعلى معايير الدعم اللوجيستي والمادي، علاوة على طرح برامج تدريب وتطوير تتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.