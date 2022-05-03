"في أول أيام العيد".. الألعاب النارية ترسم لوحة جمالية في سماء جدة

صنعت العروض الحيَّة والألعاب النارية أجواءً من المتعة والإثارة مع انطلاق موسم جدة 2022 في منطقة جدة "آرت بروميناد" في أول أيام عيد الفطر؛ ففي حين أضاءت سماء العروس بألوان من الفرح في لحظات استثنائية بهيجة شاهدها واستمتع بها عدد كبير من الزوار، كانت الفرق الاستعراضية تقدم عروضها الحيَّة التي رسمت البهجة على وجوه الزوار.