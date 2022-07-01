في أول جمعة بالعشر.. تناغُم بين منظومة الحج والخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن

وفيما شهد الحرم اليوم توافدًا كبيرًا من الحجاج، وقدَّمت لهم الرئاسة العامة جميع سبل الراحة، من توفير ماء زمزم، وتوجيههم لأداء نسكهم بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى الرد على أسئلتهم واستفساراتهم، وتنظيم عملية الطواف والسعي بينهم، فضلاً عن توفير العربات مجانًا للمحتاجين وكبار السن، فيما بدأ مئات الآلاف من الحجيج في الوصول إلى مكة المكرمة من بين ما يقارب مليونَين، يُتوقع أن يؤدوا هذا العام مناسك الحج بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كوفيد-19، مرتدين ملابس الإحرام، وبعضهم يمسك مظلات لتقيهم حرارة الشمس، فيما أدى الآلاف الطواف حول الكعبة.