في أول مشاركة عربية في قرية الأنمي.. "مانجا" تبهر زوار "موسم جدة"

ويضم جناح "مانجا العربية" شخصيات مانجا وحكاياتها المثيرة وسط أجواء تفاعلية تجمع ما بين الترفيه والتثقيف وتستهدف جميع الأعمار، كما تقدم عدداً من ورش العمل الإثرائية التي تتضمن كتابة وتأليف القصص وأسس رسم وإنتاج المانجا والقصص المصورة اليابانية، إضافةً إلى مبادئ تعلم اللغة اليابانية، ومقهى مانجا العربية. كما يوفر الجناح نسخاً من مجلات مانجا العربية للصغار والشباب، ويحظى بإقبال كبير من الزوار والشباب من الجنسين.