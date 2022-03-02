في أول يوم لتدشينه.. مستشفى الصحة الافتراضي يعالج "سكتة دماغية" لمريضة

أكد رئيس قسم طب الأعصاب الافتراضي في مستشفى الصحة الافتراضي الدكتور سعيد الزهراني، أنه في أول يوم من تدشين المستشفى الافتراضي تم الانتهاء من علاج إحدى الحالات الحرجة "سكتة دماغية" لمريضة حضرت في خلال أربع ساعات ونصف في أحد المستشفيات الطرفية، مشيرًا إلى أنه في حالات أخرى يباشرها فريق ‎مستشفى صحة الافتراضي في أول يوم من تدشينه.

وفي التفاصيل، قالت المدير التنفيذي المكلف لمستشفى الصحة الافتراضي للرعاية الصحية عن بعد المهندسة منى السبيعي: احنا اليوم قادرين ولله الحمد نشخص جلطة دماغية في الباحة أو في أي مكان آخر في الوقت الذهبي اللي ممكن بإذن الله بعد التدخل نتفادى الإعاقة أو الوفاة لا سمح الله. مؤكدة: احنا اليوم وفي المملكة خصوصًا نواجه عددًا من التحديات في المجال الصحي، وذلك بسبب البعد الجغرافي وندرة في بعض التخصصات.

وأشارت "السبيعي" في فيديو بثّه حساب مركز التواصل الحكومي أيضًا مما يضطر الكثير من المرضى إلى أنهم يسافرون من مكان إلى مكان للحصول على الخدمات، وكل هذه التحديات خلتنا نبحث عن الحلول بتوظيف التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مؤكدة أن أطباء مستشفى الصحة الافتراضي يتدخلون ويساعدون في وضع الخطط العلاجية ويتابعون حالة المريض حتى تستقر.

وأضافت: اللي حمسنا وشجعنا لاستغلال هذه التقنيات والرعاية الصحية عن بعد والاستفادة منها؛ هو ما لمسناه وقت الجائحة بعد توقف المواعيد بسبب الخوف من انتشار العدوى، كان لا بد خصوصًا في حالات الأمراض المزمنة، كان لا بد من متابعة الرعاية لهذه الفئة. مشيرة: احنا اليوم شعورنا بأبسط شيء حلم نشوفه واقع اليوم.

وقال المدير الطبي بمستشفى الصحة الافتراضي الدكتور عبدالعزيز الحمود: قد يكون فيه تساؤل عن كيفية الاستفادة من خدمات مستشفى الصحة الافتراضي. مؤكدًا: طبعًا احنا اليوم مرتبطين ب 130 مستشفى في أنحاء المملكة، وفي حالة وصول المستفيد أو المريض لأحد هذه المستشفيات فجميع خدماتنا التخصصية تكون متاحة، وأغلب المستشفيات المستفيدة من مستشفى الصحة الافتراضي بشكل مستمر هي مستشفيات مميزة لكن يفقدها بعض التخصصات.

وكان وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ الهيئة العامة للحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، قد دشنوا يوم أمس الأول المستشفى الافتراضي الذي يعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية في خدمة المواطنين، وهو الأكبر على مستوى العالم من حيث الحجم، ويرتبط به أكثر من 130 مستشفى على مستوى المملكة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.