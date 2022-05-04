في أول 3 أيام.. أكثر من 200 ألف زائر من مختلف الأعمار لموسم جدة

وشهدت العروض المتنوعة في افتتاح جدة آرت بروميناد إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين حرصوا على مشاهدة عروض الألعاب النارية التي تنطلق يومياً على مدى 60 يوماً، كما استمتعت الأسر والأطفال بالعروض الفنية الحية التي تقدم فقراتها مجموعة من الفرق الاستعراضية، كما أسهمت تكامل الخدمات وتنوع العروض في زيادة الإقبال الذي شهدته جدة آرت طوال الأيام الماضية، التي يتوقع أن تستقطب المزيد من الزوار طوال الموسم.