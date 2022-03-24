في إطار الدعم والتحفيز.. أمير الرياض يكرّم شركة عبدالله العثيم للاستثمار

وعبّر رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله بن صالح العثيم، عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ لتكريمه المشاركين المتميزين في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يأتي في إطار دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للدفاع المدني، وتوفير كل الإمكانات؛ من أجل تعزيز وتحديث قدراته لأداء مهامه الوطنية والإنسانية في كل أرجاء المملكة.