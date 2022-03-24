في إطار الدعم والتحفيز.. أمير الرياض يكرّم شركة عبدالله العثيم للاستثمار

كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، شركة عبدالله العثيم للاستثمار المالكة لمجمعات العثيم مول على مستوى المملكة؛ لاستضافتها فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي أقيم بالعثيم مول الربوة بالرياض تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء".
وعبّر رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله بن صالح العثيم، عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ لتكريمه المشاركين المتميزين في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يأتي في إطار دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للدفاع المدني، وتوفير كل الإمكانات؛ من أجل تعزيز وتحديث قدراته لأداء مهامه الوطنية والإنسانية في كل أرجاء المملكة.
وقال "العثيم": التكريم الذي حظيت به شركة عبدالله العثيم للاستثمار يعد دعماً وحافزاً للمزيد من العطاء وتشجيعاً للجهات التي تستضيف مثل هذه الفعاليات المهمة، وتعزيزاً لمشاركات المجتمع في دعم الجهود الكبيرة التي يقوم بها الدفاع المدني.
وأكد "العثيم" أن استضافة العثيم مول الربوة لفعاليات الدفاع المدني تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وتقديراً خاصاً للجهود التي يقدمها الدفاع المدني من أجل سلامة أبناء الوطن والمقيمين، ودوره الفاعل في الحفاظ على منشآتنا التنموية والاقتصادية.
وقدّم الشكر للدفاع المدني بالرياض على اختياره العثيم مول الربوة لاستضافة الفعاليات، مشيداً بالنجاح الذي حققته فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والأنشطة والبرامج المصاحبة طوال أيام الاحتفال.