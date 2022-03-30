في "إكسبو 2020 دبي".. الجناح السعودي يحصد الجائزة الذهبية للهندسة المعمارية

ويحتوي الجناح على شاشة عرض عملاقة بتقنية LED منحنية تبلغ مساحتها 68 مترًا مربعًا، فيما تنتشر في داخل المبنى التكوينات السينوغرافية على مساحة 580 مترًا مربعًا، لتنقلك إلى عالم من العروض المذهلة، حيث تمت محاكاة أربعة عشر موقعًا تراثيًا مهمًا في جميع أنحاء المملكة، كما يتزين جناح المملكة بحديقتين معلقتين، تحيط بهما أشجار النخيل، ومجموعة مختارة من النباتات والحيوانات البرية الموجودة في النظام البيئي للمملكة، إضافة إلى ستارة مائية رقمية بمساحة 90 مترًا مربعًا.