في إنجاز غير مسبوق لجمعية.."تنامي" تحصد شهادة الابتكار وفق منهجية "جيني" العالمية

ويتمركز نموذج عمل جمعية "تنامي" بشكل أساس على الابتكار بشتى أنواعه، حيث أثمر معمل الابتكار عن العديد من المبادرات الناجحة يأتي في مقدمة تلك المبادرات على سبيل المثال لا الحصر مسرعة الأعمال التنموية سراج وسراج+ وتطبيق جدير “تطوع الخبراء” ومنصة الروزنامة والمجتمعات المهنية والعديد من المبادرات التنموية؛ والتي كان لها عظيم الأثر في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي