في إنجاز غير مسبوق لجمعية.."تنامي" تحصد شهادة الابتكار وفق منهجية "جيني" العالمية

في الوقت الذي تعزز فيه مكانتها في القطاع الثالث، تمكنت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" من الحصول على شهادة عالمية جديدة تتمثل في اعتماد معهد الابتكار العالمي وفق منهجية "جيني" لمعمل الابتكار التنموي التابع للجمعية، في إنجاز غير مسبوق للجمعية في هذا المجال.
ويعد معهد الابتكار العالمي الجهة الرائدة عالميًا في تقديم الشهادات المهنية والاعتماد والعضويات في مجال الابتكار، ويهدف المعهد الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، إلى تطوير إمكانات الأفراد وإحداث تحول في مسار إنجازات المؤسسات من خلال تعزيز مهارة الابتكار.
ويقوم معهد الابتكار العالمي بتنفيذ وتطوير المعايير والأدوات والمنشورات والموارد ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية، إذ تعكس جميع الشهادات والاعتمادات المتاحة من خلال معهد الابتكار العالمي أحدث الأساليب والاتجاهات والاستراتيجيات في قيادة الابتكار.
وتم أخيرًا إطلاق مركز معهد الابتكار العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف توفير جميع الشهادات المهنية المعتمدة وخدمات الابتكار ذات الصلة باللغة العربية.
ويتمركز نموذج عمل جمعية "تنامي" بشكل أساس على الابتكار بشتى أنواعه، حيث أثمر معمل الابتكار عن العديد من المبادرات الناجحة يأتي في مقدمة تلك المبادرات على سبيل المثال لا الحصر مسرعة الأعمال التنموية سراج وسراج+ وتطبيق جدير “تطوع الخبراء” ومنصة الروزنامة والمجتمعات المهنية والعديد من المبادرات التنموية؛ والتي كان لها عظيم الأثر في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي
وحصلت “تنامي” خلال الأسابيع الماضية على شهادة الجودة ISO 9001:2015 كأول جهة في المملكة تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة 9001:2015 ISO الصادرة من شركة منح العربية بشعار مركز الاعتماد السعودي SAAC
كانت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي” قد أعلنت عن تأسيس معمل الابتكار التنموي، الذي يُعنى بتطبيق الحلول وإنضاج الأفكار والمبادرات للقطاع غير الربحي من جمعيات أهلية وتعاونية ومؤسسات وقفية وغيرها، وسيكون تأسيس المعمل وفق منهجية “GInI” العالمية لتأسيس معامل الابتكار في العالم.
يُذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي”، هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة.