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في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية
واس
واس

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرّق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين في المنطقة والعالم.

وزير الخارجية
وزير الخارجية الأمريكي

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