في الخرمة.. جراحة صعبة تنقذ سيدة تعاني من انفجار حمل خارج الرحم

وأضافت: "على الفور جرى إدخال المريضة غرفة العمليات وسحب العينات اللازمة من الدم؛ إذ أظهرت نتائج التحاليل أن نسبة الهيموجلوبين 5 جرامات، والصفائح الدموية 6 آلاف، ونسبة قياس الضغط 70/40 وعند فتح بطن المريضة تمت معرفة مصدر النزيف الناتج عن انفجار لحمل خارج الرحم، مع وجود نحو 2.50 لتر دم والكثير من قطع الدم المتجلط".