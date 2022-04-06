في الطائف.. إيقاف طالب عن الدراسة رغم حكم ديوان المظالم بإعادته

وقال لـ"سبق" الطالب المتضرر: "صدر بحقي قرار تأديبي في منتصف شهر جمادى الآخرة بإيقافي فصلين دراسيين، لمخالفة التطاول والخروج عن حدود اللياقة مع أستاذ المقرر، ولكوني خرّيجًا وسيؤثر عليّ هذا القرار كثيرًا، وعندما لم أجد حلاً مع جامعتي لجأت للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وبفضل الله صدر حكم عاجل بوقف تنفيذ القرار، وتم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هناك ضررًا بالغًا من القرار التأديبي أعلاه، ويتعذر تدارك الأضرار عليّ، وأحيل لأسباب الحكم المرفق".