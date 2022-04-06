في الطائف.. إيقاف طالب عن الدراسة رغم حكم ديوان المظالم بإعادته

ناشد طالب دراسات عليا بجامعة الطائف، مسؤولي الجامعة، تنفيذ حكم المحكمة الإدارية المؤيد من محكمة الاستئناف، والقاضي بوقف تنفيذ القرار التأديبي الذي أصدرته لجنة تأديب الطلاب والطالبات بجامعة الطائف في حقه كطالب، والمتضمن إيقافه عن الدراسة فصلين دراسيين، وذلك بعدما وُصف بمخالفة التطاول والخروج عن حدود اللياقة مع "أستاذ المقرر".
وعلى الرغم من تزويد الجامعة بنسخة من الحكم المتضمن عبارة "مشمول بالنفاذ العاجل" منذ النصف الأول من شهر شعبان المنقضي، وعلى الرغم من قرب انتهاء العام الدراسي كذلك، إلا أن الجامعة لم تتحرك لتنفيذ حكم ديوان المظالم حتى الوقت الحالي.
وقال لـ"سبق" الطالب المتضرر: "صدر بحقي قرار تأديبي في منتصف شهر جمادى الآخرة بإيقافي فصلين دراسيين، لمخالفة التطاول والخروج عن حدود اللياقة مع أستاذ المقرر، ولكوني خرّيجًا وسيؤثر عليّ هذا القرار كثيرًا، وعندما لم أجد حلاً مع جامعتي لجأت للمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وبفضل الله صدر حكم عاجل بوقف تنفيذ القرار، وتم تأييده من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هناك ضررًا بالغًا من القرار التأديبي أعلاه، ويتعذر تدارك الأضرار عليّ، وأحيل لأسباب الحكم المرفق".
وأضاف: "كما أنه طلب عاجل ومشمول بالنفاذ المعجل، ويستلزم على جهة الإدارة تنفيذه، وقد قدمت معاملة رسمية للجامعة الموقرة تضمنت نسخة الحكم المذيل بصيغة "المشمول بالنفاذ المعجل" منذ منتصف شهر شعبان الماضي، إلا أن الجامعة حتى تاريخه لم تعدني إلى مقعد الدراسة وتوقف آثار هذا القرار التأديبي، ولاسيما أن الفصل الدراسي على مشارف نهايته، وتأخير الجامعة في التنفيذ يُلحق بي ضررًا كبيرًا".
وقال الطالب المتضرر: "أطالب الجامعة بسرعة تنفيذ حكم ديوان المظالم، وإعادتي لمقاعد الدراسة".
"سبق" عرضت الشكوى على متحدث جامعة الطائف منذ أربعة أيام، إلا أنه لم يصدر إيضاحه حتى وقت نشر الخبر.