في القاهرة وبرئاسة سعودية.. بدء اجتماع تحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج

ويناقش فريق الخبراء على مدى يومين دعم ومساندة القضية الفلسطينية في أوساط الرأي العام الدولي، ومحاربة الإرهاب والنزاعات المتطرفة، فضلاً عن تثمين مقومات الموروث الحضاري والثقافي العربي، إضافة إلى تصورات الدول الأعضاء والمنظمات الإعلامية المعنية لوضعها في صيغتها النهائية بما فيها استكمال إطلاق المرصد الإعلامي لخريطة التنمية المستدامة ومشروع المنصة المدمجة، وذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب.