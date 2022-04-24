في المحكمة.. الرأفة والمحبة للأم المقعدة تسبب خصامًا وبكاءً ورجاءً بين الأشقاء المسنين.. والكل يطالب بـ"نور البيت"!

يقول الشيخ خالد معافا: "من المواقف التي لا تُنسى، في عام ١٤٣٣هـ كنت قاضيًا في المحكمة العامة بصبياء، ونظرت دعوى مقامة من أخوين وأختهما ضد أخيهما الرابع، وجميعهم أعمارهم فوق الستين، ذكروا أن والدتهم مقيمة في منزل أخيهم المدعى عليه، وقد كانوا يزورونها يوميًا، وبعدما تزوج أخوهم زوجة ثانية في محافظة أخرى أصبحوا لا يستطيعون زيارة والدتهم إلا يومًا بعد يوم؛ وهو اليوم الذي يكون فيها موجودًا عند الزوجة الأولى، إذ لا يستطيعون زيارة والدتهم في اليوم الذي يكون أخوهم عند زوجته الثانية؛ لأن والدتهم في غرفة داخلية، وإخوانه يرفضون دخول البيت دون وجود أخيهم".