في المرحلة الأولى.. 9 خيارات لنماذج دليل مبادرة تسوير الأراضي بالرياض

وكانت الأمانة قد أكدت أن المرحلة الأولى من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء، تبدأ مطلع الشهر المقبل، وتشمل خمسة طرق رئيسية، وهي كالتالي: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي وحتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وطريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع طريق الملك خالد، وطريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب وحتى مخرج الدائري الثاني.