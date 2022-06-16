في المرحلة الأولى.. 9 خيارات لنماذج دليل مبادرة تسوير الأراضي بالرياض

كشفت أمانة منطقة الرياض، عن 9 خيارات لنماذج تَضَمّنها دليل مبادرة تسوير الأراضي الفضاء؛ حدد فيها المواصفات الفنية للأسوار، والمتطلبات الإنشائية، ومعايير المواد المستخدمة.
وتبدأ بعد 15 يومًا -وتحديدًا مطلع يوليو المقبل- المرحلةُ الأولى لتسوير الأراضي الفضاء، والتي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري.
وتشمل المبادرة -وفق إنفوجرافيك على حساب الأمانة بتويتر- 9 خيارات تتمثل في نموذج الأسعار المُعَدة بالموقع، ونموذج الخرسانة مسبقة الصنع، ونموذج الألواح المعدنية، ونموذج الأسوار الحجرية، ونموذج الأسوار الشجرية، ونموذج تيوبات والبلوك المترابط.
وكانت الأمانة قد أكدت أن المرحلة الأولى من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء، تبدأ مطلع الشهر المقبل، وتشمل خمسة طرق رئيسية، وهي كالتالي: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي وحتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وطريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع طريق الملك خالد، وطريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب وحتى مخرج الدائري الثاني.