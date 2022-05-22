في انحاء المملكة.. "صندوق الوقف الصحي" يقدّم خدماته العلاجية لأكثر من 4720 مستفيدًا

قدمت منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي خدماتها العلاجية لأكثر من 4720 مستفيدًا في أكثر من 15 تخصصًا طبيًّا بالتعاون مع عدد من الجمعيات الصحية الأهلية في أنحاء المملكة، وبمبلغ تبرعات تجاوز الـ119 مليون ريال.
ويهدف الصندوق من خلال منصّة شفاء إلى تخفيف معاناة المرضى المحتاجين، وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع لتقديم تبرعاتهم ومساندة من ليس لديهم أهلية علاج داخل المملكة للوصول للخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية من المساهمة في علاج المرضى بكافة أنحاء المملكة وحسب تخصصاتها.
مما يذكر أن منصّة شفاء أول منصّة وطنية متخصصة بالعلاج الخيري، أطلقها الصندوق لإيجاد قناة تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين، وتتميز بسرعة الاستجابة للشرائح الأكثر حاجة للخدمة العلاجية، ويمكن زيارة موقع المنصّة الإلكتروني ومتابعة الحالات التي بحاجة للإحسان والمساهمة في علاجها حسب ظروفها الصحية المعروضة.