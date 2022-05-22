في انحاء المملكة.. "صندوق الوقف الصحي" يقدّم خدماته العلاجية لأكثر من 4720 مستفيدًا

قدمت منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي خدماتها العلاجية لأكثر من 4720 مستفيدًا في أكثر من 15 تخصصًا طبيًّا بالتعاون مع عدد من الجمعيات الصحية الأهلية في أنحاء المملكة، وبمبلغ تبرعات تجاوز الـ119 مليون ريال.