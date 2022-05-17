في تقويم "وزارة التعليم" الجديد: زيادة في أيام الدراسة الفعلية.. والإجازة تتقلص

كشف التقويم الدراسي الجديد للعام المقبل، الذي أسدلت عنه وزارة التعليم الستار اليوم، عن زيادة في أيام الدراسة الفعلية إلى 185 يومًا بدلاً من 183 يومًا في الحالي، وذلك بزيادة يومين، بينما تم تقليص عدد الإجازات خلال العام الدراسي إلى 10 إجازات في تقويم العام المقبل بدلاً من 12 إجازة في التقويم الحالي.