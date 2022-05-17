في تقويم "وزارة التعليم" الجديد: زيادة في أيام الدراسة الفعلية.. والإجازة تتقلص

كشف التقويم الدراسي الجديد للعام المقبل، الذي أسدلت عنه وزارة التعليم الستار اليوم، عن زيادة في أيام الدراسة الفعلية إلى 185 يومًا بدلاً من 183 يومًا في الحالي، وذلك بزيادة يومين، بينما تم تقليص عدد الإجازات خلال العام الدراسي إلى 10 إجازات في تقويم العام المقبل بدلاً من 12 إجازة في التقويم الحالي.
وستكون إجازة عيد الفطر في 22 رمضان، بينما العودة بعد العيد ستكون يوم الأربعاء في السادس من شهر شوال، وستكون عدد أيام الإجازات خلال الفصول الثلاثة 56 يومًا، وفي الحالي 69 يومًا، وتم إدراج يوم التأسيس ضمن الإجازات في التقويم الجديد.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اليوم مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية؛ لتكون يوم الاثنين 24/ 1/ 1444هـ، الموافق 22/ 8/ 2022م، وعودة المعلمين والمعلمات للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ، الموافق 28/ 8/ 2022م، وذلك وفقًا للتقويم الدراسي الجديد للعام 1444هـ بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات.
ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10/ 5/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10/ 8/ 1444هـ، إضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20/ 8/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4/ 12/ 1444هـ.
ويشتمل العام الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها خمس إجازات مطولة، وإجازتان نهاية الفصلَين الدراسيَّين الأول والثاني، إضافة إلى إجازتَي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.