في "جدة التاريخية".. حِرَف الأجداد تعود إلى الواجهة

وحرصت إدارة موسم جدة في فعاليات منطقة جدة التاريخية على إعادة صورة من هذا الجانب المشرق، والتعريف بتلك المهن والحرف القديمة؛ كي يتعايش معها جيل الحاضر، ويتعرف على أبرز المهن التي كانت في زمن الأجداد من خلال تماثيل تجسد أبرز الحرف.